Об этом сообщают на волонтерской странице пресс-службы Игоря Коломойского, передает RegioNews.

В соцсетях развернулась очередная волна обсуждений после публикации нового сообщения предпринимателя Игоря Коломойского, которое обнародовало ряд критических утверждений в адрес президента Украины. В своей публикации он привел ссылку на предварительные заявления отдельных бывших чиновников, ранее комментировавших события первых дней полномасштабного вторжения.

КГБ завербовало Зеленского еще 20 лет назад. К сожалению, мы поздно это поняли.

В комментариях под постом автор публикации продолжил:

"Ну вот и начали появляться подтверждения слов генерала Кривоноса о вынужденной отмене побега Зеленского в феврале 2022 года. Напомню, тогда генерал писал об уголовных делах, которые на него открыло ДБР за то, что дал приказ залить маслом взлетную полосу аэропорта в Жулянах, на которую могли приземляться вражеские десантные самолеты, однако как потом выяснилось, там же находился полностью готовый к вылету самолет Зеленского с экипажем.

А вчера уже экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко подтвердил еще одну причину, по которой Зеленский был вынужден овладеть еще одной ролью в своей актерской карьере - роль "не сбежавшего" героического президента... Печально, что столько украинцев в эту сказочку искренне поверили. Эти откровения Пристайко на самом деле показали, что "патриотический план" зермаков на случай вторжения был не про оборону, а про банальную кражу бюджета и бегстве за границу. По словам того же Пристайка – в Лондон. Такой план мощного спасения: мы вам сдаем страну, вы нам - зеленую дорожку к британским банкам. Все красиво, как в дешевом романе об авантюристах.

Но сказочка сломалась, когда ВСУ удержали оборону и все поняли, что Киев московиты не возьмут. Вот беда. Потому что оказывается, если Зеленский сбежит, власть и ответственность за страну возьмет кто-нибудь из тех, кто не собирался бежать: скажем Игорь Коломойский, Залужный или другие. И все, Наполеон Криворожский обосран и потеряет булаву за которую так боролся. Наверное, тогда было принято решение, остаться и если столицу московиты не захватят, героически пасть в землю, ведь надо еще чеченцев Татарову убивать на Банковой. Поэтому грызли сухую мивину, сыр с плесенью и запивали, каким-то старым вином. Мощно.

Вот так Зеленскому пришлось сделать вид героя: остаться, надеть маску несокрушимого лидера и пафосно возглавить оборону. Не потому что хотел, а потому что сценарий бегства провалился. И теперь имеем эпическую постановку: предатель, который не смог убежать, играет роль спасителя. И самое главное, что есть те, кто ему сильно верит.

Ранее сообщалось, что очередное судебное заседание по делу Игоря Коломойского было неожиданно отменено – официальной причиной назвали болезнь судьи, хотя никаких подробностей о состоянии здоровья не разглашали.

Напомним, 8 декабря Коломойский обещал сделать громкие заявления для журналистов, но не доехал до суда. Он не смог доехать в зал суда из СИЗО из-за якобы сломанного транспорта. Отмечалось, что он якобы владеет информацией о коррупции президента Украины Владимира Зеленского и его окружении.