Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов
В Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
15 декабря 2025, 19:35

Отключение света почти по всей стране: в Укрэнерго предупредили о графиках на 16 декабря

15 декабря 2025, 19:35
Иллюстративное фото
В Украине продолжаются ограничения электроэнергии. Причиной являются атаки российских оккупантов

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Как сообщили в Укрэнерго, в большинстве регионов Украины во вторник, 16 декабря, будут действовать почасовые графики отключения света, а также ограничение мощности (для промышленности).

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - призвали в Укрэнерго.

Энергетики также призвали украинцев потреблять электроэнергию бережливо.

Напомним, ранее объясняли, что света у людей будет больше, но будут отключаться даже критические объекты. Эту информацию подтвердил авторитетный источник в Кабмине.

