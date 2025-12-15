Отключение света почти по всей стране: в Укрэнерго предупредили о графиках на 16 декабря

Иллюстративное фото

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Как сообщили в Укрэнерго, в большинстве регионов Украины во вторник, 16 декабря, будут действовать почасовые графики отключения света, а также ограничение мощности (для промышленности).

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - призвали в Укрэнерго.

Энергетики также призвали украинцев потреблять электроэнергию бережливо.

Напомним, ранее объясняли, что света у людей будет больше, но будут отключаться даже критические объекты. Эту информацию подтвердил авторитетный источник в Кабмине.