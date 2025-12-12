Фото: иллюстративное

Об этом на своей странице заявил консультант рынка телекоммуникации, ИТ и медиа Анатолий Фроленков, передает RegioNews.

Тарифы мобильных операторов в Украине растут, и эксперты объясняют это несколькими ключевыми факторами. По словам специалиста телеком-рынка Анатолия Фроленкова, значительного скачка цен на уровне 3000-5000 гривен ожидать не стоит, однако подорожание неизбежно. Поддержка сетей во время войны обходится операторам гораздо дороже, чем в мирное время.

Основными причинами роста тарифов является стоимость электроэнергии, горючего и оборудования. Энергоснабжение для бизнеса подорожало на 60% в пиковые часы, а телеком-оборудование работает круглосуточно. Использование топлива для генераторов выросло в 5–10 раз, чтобы сеть оставалась активной при отключении.

Из-за высокого уровня инфляции подорожали аккумуляторы, кабели и коммутаторы, а также другие компоненты, зависящие от курса валют. Кроме того, операторы инвестируют в повышение живучести сетей, а восстановление поврежденных базовых станций на востоке и юге страны создает дополнительные постоянные расходы.

Фроленков подчеркнул, что расходы на поддержку связи – это необходимая плата за непрерывную работу сети.

"Поэтому донатьте на ВСУ и заплатите оператору, чтобы оставаться на связи и иметь возможность продолжать поддержку наших защитников", - отметил эксперт.

Напомним, вчера Национальный банк установил официальный курс евро на сегодня на уровне 49,5 грн – новый исторический максимум, что почти на 30 копеек больше предыдущего дня.