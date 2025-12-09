Света у людей будет больше, но будут отключать даже критические объекты

фото: 24tv.ua

Кабмин планирует принять решение пересмотреть список объектов критической инфраструктуры в регионах с целью их сокращения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Кроме того, рассматривается вариант применения отключений критических объектов, если они снабжены альтернативными источниками электропитания.

То есть если у кого-то из критических объектов есть генераторы, то к ним тоже будут применяться отключения, а электроэнергией они будут обеспечивать себя сами.

Как сообщалось, во вторник, 9 декабря враг совершил атаку ударными беспилотниками по объектам газовой инфраструктуры. К счастью, среди работников пострадавших нет. В то же время есть разрушения на объектах.