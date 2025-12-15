Відключення світла майже по всій країні: в Укренерго попередили про графіки на 16 грудня
В Україні продовжуються обмеження електроенергії. Причиною є атаки російських окупантів
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
Як повідомили в Укренерго, в більшості регіонів України у вівторок, 16 грудня, будуть діяти погодинні графіки відключення світла, а також обмеження потужності (для промисловості).
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - закликали в Укренерго.
Енергетики також закликали українців споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, раніше пояснювали, що світла у людей буде більше, але відключатимуть навіть критичні об'єкти. Цю інформацію підтвердило авторитетне джерело у Кабміні.
