Відключення світла майже по всій країні: в Укренерго попередили про графіки на 16 грудня

Ілюстративне фото

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Як повідомили в Укренерго, в більшості регіонів України у вівторок, 16 грудня, будуть діяти погодинні графіки відключення світла, а також обмеження потужності (для промисловості).

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - закликали в Укренерго.

Енергетики також закликали українців споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, раніше пояснювали, що світла у людей буде більше, але відключатимуть навіть критичні об'єкти. Цю інформацію підтвердило авторитетне джерело у Кабміні.