Россияне атаковали Одессу: часть города осталась без света и воды

Иллюстративное фото: ГСЧС Одесщины

В ночь на 12 декабря в результате вражеской атаки городская инфраструктура Одессы, в частности электро- и водоснабжения, получила повреждения

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Одесса подверглась очередной вражеской атаке. Пострадала инфраструктура. В части города исчезли свет и водоснабжение. Информация о пострадавших на эту минуту отсутствует. Это главное", – написал Лысак.

Городские службы уже приступили к возобновлению электроснабжения и водоснабжения в поврежденных районах.

Напомним, минувшей ночью Одесщина пережила очередную вражескую атаку ударных БПЛА, направленную на уничтожение гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуры региона. Возникли пожары, их ликвидировали спасатели. К счастью, погибших и пострадавших нет.