Россияне атаковали Одессу: часть города осталась без света и воды
В ночь на 12 декабря в результате вражеской атаки городская инфраструктура Одессы, в частности электро- и водоснабжения, получила повреждения
Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"Одесса подверглась очередной вражеской атаке. Пострадала инфраструктура. В части города исчезли свет и водоснабжение. Информация о пострадавших на эту минуту отсутствует. Это главное", – написал Лысак.
Городские службы уже приступили к возобновлению электроснабжения и водоснабжения в поврежденных районах.
Напомним, минувшей ночью Одесщина пережила очередную вражескую атаку ударных БПЛА, направленную на уничтожение гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуры региона. Возникли пожары, их ликвидировали спасатели. К счастью, погибших и пострадавших нет.