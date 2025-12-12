Україна може отримати нового генпрокурора

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Василя Крутчака.

На його думку, ситуація навколо Руслана Кравченка – свідчення того, що "звільнення Андрія Єрмака не є бутафорським рішенням, і призведе до кардинальних кадрових рішень".

"Розмови про те, що Кравченка звільнять до кінця року, точаться у владних кабінетах протягом останніх двох тижнів", – зазначив журналіст.

Нагадаємо, Руслан Кравченко став новим генпрокурором наприкінці червня 2025 року. Він мав 11 років стажу роботи в органах прокуратури. До нового призначення він очолював Державну податкову службу, а раніше – Київську обласну військову адміністрацію.