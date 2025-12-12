12:49  12 грудня
У Києві затримали чоловіків, які влаштували теракти у Деснянському районі
09:26  12 грудня
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
08:25  12 грудня
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
UA | RU
UA | RU
12 грудня 2025, 13:25

Україна може отримати нового генпрокурора

12 грудня 2025, 13:25
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Генеральний прокурор Руслан Кравченко нібито подав заяву про відставку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Василя Крутчака.

На його думку, ситуація навколо Руслана Кравченка – свідчення того, що "звільнення Андрія Єрмака не є бутафорським рішенням, і призведе до кардинальних кадрових рішень".

"Розмови про те, що Кравченка звільнять до кінця року, точаться у владних кабінетах протягом останніх двох тижнів", – зазначив журналіст.

Нагадаємо, Руслан Кравченко став новим генпрокурором наприкінці червня 2025 року. Він мав 11 років стажу роботи в органах прокуратури. До нового призначення він очолював Державну податкову службу, а раніше – Київську обласну військову адміністрацію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Руслан Кравченко генпрокурор прокуратура політика
Колишній народний депутат України став Героєм Росії
10 грудня 2025, 13:41
Детектива НАБУ, якого звинувачують у співпраці з ФСБ, відпустили з-під варти
10 грудня 2025, 13:09
Судове засідання у справі Коломойського знову скасували: названо причину
09 грудня 2025, 14:55
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
12-річний спортсмен із Закарпаття встановив світовий рекорд із гирьового спорту
12 грудня 2025, 15:11
Генпрокурор Кравченко заявив, що не планує звільнятися і пригрозив дістатися до кожного зі своїх недоброзичливців
12 грудня 2025, 14:58
На Львівщині судили командира через СЗЧ п'ятьох військових
12 грудня 2025, 14:55
Політичні інсайди: "колективний Єрмак" та кадрові перестановки
12 грудня 2025, 14:44
Росіяни атакували дронами громаду на Харківщині: шестеро постраждалих
12 грудня 2025, 14:41
На Рівненщині водій міжнародного автобуса залишив неповнолітню на заправці
12 грудня 2025, 14:40
У Харкові чоловік посварився з дружиною та влаштував стрілянину в підʼїзді багатоповерхівки
12 грудня 2025, 14:29
У Києві пенсіонерка віддала аферистам 362 тисячі на "лікування сина"
12 грудня 2025, 14:25
На Хмельниччині посадовці військової частини відправляли підлеглих працювати на приватній СТО
12 грудня 2025, 14:18
На Сумщині російський "Шахед" атакував спортивну школу під час тренувань дітей
12 грудня 2025, 14:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Мар'яна Безугла
Всі блоги »