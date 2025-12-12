Україна може отримати нового генпрокурора
Генеральний прокурор Руслан Кравченко нібито подав заяву про відставку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Василя Крутчака.
На його думку, ситуація навколо Руслана Кравченка – свідчення того, що "звільнення Андрія Єрмака не є бутафорським рішенням, і призведе до кардинальних кадрових рішень".
"Розмови про те, що Кравченка звільнять до кінця року, точаться у владних кабінетах протягом останніх двох тижнів", – зазначив журналіст.
Нагадаємо, Руслан Кравченко став новим генпрокурором наприкінці червня 2025 року. Він мав 11 років стажу роботи в органах прокуратури. До нового призначення він очолював Державну податкову службу, а раніше – Київську обласну військову адміністрацію.
