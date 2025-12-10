16:35  10 декабря
В ближайшие дни в Украине ожидается до 7 градусов мороза
10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
10 декабря 2025, 18:40

На оккупированном Запорожье россияне собирают в школах деньги на войну под видом "дополнительных программ"

10 декабря 2025, 18:40
Фото: ria-m.tv/ua
Во временно оккупированном Мелитополе оккупационные власти объявили новую "борьбу с незаконными поборами" в школах. Однако на самом деле эта программа только открывает пути сбора средств на военную агрессию против Украины

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Оккупационная прокуратура обнародовала перечень собраний, которые якобы запрещено требовать от родителей. В список они внесли взносы на ремонты, охрану, мебель, учебники и подготовку по основным предметам. При этом они позволили копить деньги на "углубленные программы", "новые дисциплины", "развивающие курсы" и "репетиторство".

Журналисты отметили, что эта часть списка легализует любое собрание, под которое можно подвести "дополнительные услуги". В оккупации "дополнительные курсы" на самом деле так называемым "патриотическим воспитанием", а также участие в пропагандистских мероприятиях и школьных акциях в поддержку армии РФ.

Напомним, в Запорожье кафиры проводят в школах насильственную русификацию. По данным Центра национального сопротивления, из-за угроз, репрессий и принудительной русификации большинство персонала из школ ушло. Остались лишь некоторые "лояльные" кадры, готовые выполнять приказы оккупантов. Их задача уже не образование, а формирование послушного поколения с российской пропагандой.

оккупанты оккупация Запорожская область
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
