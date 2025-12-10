Фото: ria-m.tv/ua

Во временно оккупированном Мелитополе оккупационные власти объявили новую "борьбу с незаконными поборами" в школах. Однако на самом деле эта программа только открывает пути сбора средств на военную агрессию против Украины

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Оккупационная прокуратура обнародовала перечень собраний, которые якобы запрещено требовать от родителей. В список они внесли взносы на ремонты, охрану, мебель, учебники и подготовку по основным предметам. При этом они позволили копить деньги на "углубленные программы", "новые дисциплины", "развивающие курсы" и "репетиторство".

Журналисты отметили, что эта часть списка легализует любое собрание, под которое можно подвести "дополнительные услуги". В оккупации "дополнительные курсы" на самом деле так называемым "патриотическим воспитанием", а также участие в пропагандистских мероприятиях и школьных акциях в поддержку армии РФ.

Напомним, в Запорожье кафиры проводят в школах насильственную русификацию. По данным Центра национального сопротивления, из-за угроз, репрессий и принудительной русификации большинство персонала из школ ушло. Остались лишь некоторые "лояльные" кадры, готовые выполнять приказы оккупантов. Их задача уже не образование, а формирование послушного поколения с российской пропагандой.