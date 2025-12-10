На Донеччині ворог просунувся у кількох населених пунктах – оновлена мапа DeepState

За останніми даними, оприлюдненими на оновленій мапі DeepState, російські війська просунулися у Сіверську, Мирнограді та на околицях Покровська на Донеччині.

Ситуація у регіоні залишається напруженою, тривають бої за контроль над населеними пунктами та ключовими шляхами сполучення, передає RegioNews.

Мапа від DeepState відображає динаміку фронту та зміни в зоні активних бойових дій, надаючи оперативну інформацію про території, контрольовані противником, та райони, де тривають бойові зіткнення. У регіоні продовжують діяти сили оборони, щоб стримувати просування ворога і захистити цивільне населення.

Ситуація на Донеччині залишається критичною, і українські військові закликають до уважного стеження за офіційними повідомленнями та дотримання правил безпеки в зонах бойових дій.

Нагадаємо, раніше ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру України, залишивши без світла чотири області – Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську та Сумську.