16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 20:29

На Донеччині ворог просунувся у кількох населених пунктах – оновлена мапа DeepState

10 грудня 2025, 20:29
За останніми даними, оприлюдненими на оновленій мапі DeepState, російські війська просунулися у Сіверську, Мирнограді та на околицях Покровська на Донеччині.

Ситуація у регіоні залишається напруженою, тривають бої за контроль над населеними пунктами та ключовими шляхами сполучення, передає RegioNews.

Мапа від DeepState відображає динаміку фронту та зміни в зоні активних бойових дій, надаючи оперативну інформацію про території, контрольовані противником, та райони, де тривають бойові зіткнення. У регіоні продовжують діяти сили оборони, щоб стримувати просування ворога і захистити цивільне населення.

Ситуація на Донеччині залишається критичною, і українські військові закликають до уважного стеження за офіційними повідомленнями та дотримання правил безпеки в зонах бойових дій.

Нагадаємо, раніше ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру України, залишивши без світла чотири області – Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську та Сумську.

На окупованому Запоріжжі росіяни збирають у школах гроші на війну під виглядом "додаткових програм"
10 грудня 2025, 18:40
Російська армія продовжує просуватися на Донеччині
10 грудня 2025, 17:49
Окупанти на Луганщині вербують українських дітей просто зі шкільних парт – ЦПД
10 грудня 2025, 08:21
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Україна переходить на цифровий військовий облік: що зміниться для резервістів
10 грудня 2025, 21:23
Сили у небі збільшуються: президент України анонсував посилення авіації
10 грудня 2025, 21:14
"Україна не готова до виборів раніше 6 місяців", – заступник голови ЦВК
10 грудня 2025, 20:58
Піарниця Степана Гіги розповіла про його стан: "Важкий, але стабільний"
10 грудня 2025, 20:31
На Вінниччині зграя собак напала на 11-річну дівчинку: що відомо про стан потерпілої
10 грудня 2025, 20:29
СБУ та ВМС вивели з ладу російський танкер під прапором Коморських Островів
10 грудня 2025, 20:06
На Харківщині електропотяг на смерть збив жінку на переході
10 грудня 2025, 19:55
На Рівненщину прибув 38-й евакуаційний потяг із Донеччини: доставлено 12 людей
10 грудня 2025, 19:42
На Дніпропетровщині під час обстрілів постраждали двоє людей, пошкоджено будівлі та АЗС
10 грудня 2025, 19:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
