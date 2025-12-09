Ночные удары по энергетике: четыре области остались без света

Иллюстративное фото: из открытых источников

Ночью враг массированно атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах страны. В результате чего в четырех областях произошли обесточивание

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Обесточение произошло в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет текущая ситуация безопасности", – отметили в компании.

В то же время, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Его уровень во вторник 9 декабря был на 7,9% выше, чем в это же время в предыдущий день – в понедельник.

В "Укрэнерго" также призвали перенести энергоемкую рутину на время после 23:00.

Напомним, в ночь на 9 декабря враг атаковал Украину 110-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них - "шахеды". Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 9 локациях.