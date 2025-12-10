Фото: Днепропетровская ОВА

В результате очередных атак противника на Никопольщине пострадали двое местных жителей – 68-летняя женщина и 53-летний мужчина

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Обоим оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас они восстанавливаются дома.

Враг обстреливал населенные пункты из тяжелой артиллерии и FPV-дронов. Кроме того, на территории общин сбрасывали боеприпасы с беспилотных летательных аппаратов.

Больше всего пострадали Никополь, а также Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская и Покровская громады.

При обстреле повреждены частный дом, магазин и торговый павильон. Также разрушились две автозаправки, расположенные на территории громад.

Местные власти и службы гражданской защиты продолжают обследовать поврежденные объекты и оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, в ночь на 10 декабря российские войска обстреляли Криворожский, Никопольский и Самаровский районы Днепропетровской области. В ходе атак уже подтверждена гибель одного человека и нескольких пострадавших.