На Днепропетровщине во время обстрелов пострадали два человека, повреждены здания и АЗС
В результате очередных атак противника на Никопольщине пострадали двое местных жителей – 68-летняя женщина и 53-летний мужчина
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
Обоим оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас они восстанавливаются дома.
Враг обстреливал населенные пункты из тяжелой артиллерии и FPV-дронов. Кроме того, на территории общин сбрасывали боеприпасы с беспилотных летательных аппаратов.
Больше всего пострадали Никополь, а также Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская и Покровская громады.
При обстреле повреждены частный дом, магазин и торговый павильон. Также разрушились две автозаправки, расположенные на территории громад.
Местные власти и службы гражданской защиты продолжают обследовать поврежденные объекты и оказывать помощь пострадавшим.
Напомним, в ночь на 10 декабря российские войска обстреляли Криворожский, Никопольский и Самаровский районы Днепропетровской области. В ходе атак уже подтверждена гибель одного человека и нескольких пострадавших.