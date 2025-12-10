16:35  10 декабря
В ближайшие дни в Украине ожидается до 7 градусов мороза
10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2025, 19:22

На Днепропетровщине во время обстрелов пострадали два человека, повреждены здания и АЗС

10 декабря 2025, 19:22
Читайте також українською мовою
Фото: Днепропетровская ОВА
Читайте також
українською мовою

В результате очередных атак противника на Никопольщине пострадали двое местных жителей – 68-летняя женщина и 53-летний мужчина

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Обоим оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас они восстанавливаются дома.

Враг обстреливал населенные пункты из тяжелой артиллерии и FPV-дронов. Кроме того, на территории общин сбрасывали боеприпасы с беспилотных летательных аппаратов.

Больше всего пострадали Никополь, а также Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская и Покровская громады.

При обстреле повреждены частный дом, магазин и торговый павильон. Также разрушились две автозаправки, расположенные на территории громад.

Местные власти и службы гражданской защиты продолжают обследовать поврежденные объекты и оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, в ночь на 10 декабря российские войска обстреляли Криворожский, Никопольский и Самаровский районы Днепропетровской области. В ходе атак уже подтверждена гибель одного человека и нескольких пострадавших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область Никополь раненые артиллерия FPV-дроны разрушения гражданские
На Днепропетровщине двое молодых людей ворвались в квартиру и напали на 60-летнего мужчину
10 декабря 2025, 08:39
Войска РФ ночью ударили по трем районам Днепропетровщины: есть погибший и пострадавшие
10 декабря 2025, 07:59
Российские войска обстреляли пять громад Никопольщины: две женщины пострадали
09 декабря 2025, 18:47
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Пиарщица Степана Гиги рассказала о его состоянии: "Тяжелое, но стабильное"
10 декабря 2025, 20:31
В Донецкой области враг продвинулся в нескольких населенных пунктах – обновленная карта DeepState
10 декабря 2025, 20:29
В Винницкой области стая собак напала на 11-летнюю девочку: что известно о состоянии пострадавшей
10 декабря 2025, 20:29
СБУ и ВМС вывели из строя российский танкер под флагом Коморских островов
10 декабря 2025, 20:06
На Харьковщине электропоезд насмерть сбил женщину на переходе
10 декабря 2025, 19:55
В Ровенскую область прибыл 38-й эвакуационный поезд из Донецкой области: доставлено 12 человек
10 декабря 2025, 19:42
В TikTok массово распространяют ШИ-фейки о мобилизации: Центр противодействия дезинформации предупреждает
10 декабря 2025, 19:08
Без света до 12 часов: какими будут отключения до конца недели
10 декабря 2025, 18:52
КГБ завербовало Зеленского еще 20 лет назад: новое заявление Игоря Коломойского
10 декабря 2025, 18:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Олег Саакян
Все блоги »