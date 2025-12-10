Российская армия продолжает продвигаться на Донбассе

иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне за прошедшие сутки имели успехи на Славянском и Покровском направлениях

Как передает RegioNews, об этом сообщают аналитики информационного ресурса DeepState в своем Telegram-канале.

По их данным, армия РФ продвинулась в Мирнограде, у Покровска и в Северске Донецкой области.

Ранее мы сообщали, что Силам обороны грозит новый "котел" в Донецкой области. Известно, что РФ оккупировала Лисовку, Сухой Яр, Игнатовку, Рог и Новопавловку, а также продвинулась в Северске, Мирнограде и близ Покровска.