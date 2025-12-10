Министерство образования и науки Украины сообщило, что в 2028 году учащиеся 9-х классов снова будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГНА) по украинскому языку, литературе и математике в формате внешнего независимого оценивания (ВНО)

Соответствующий порядок закреплен в приказе МОН, определяющем основные правила проведения аттестации и формат задач, передает RegioNews.

Как отмечают в ведомстве, возвращение ГНА в формате ВНО направлено на повышение объективности оценки знаний учащихся и стандартизацию требований к школьному образованию. Такой формат позволяет не только оценить уровень усвоения школьной программы, но и подготовить подростков к предстоящим испытаниям в старшей школе и внешнему независимому оцениванию в 11 классе.

Для того чтобы ученики смогли подготовиться к переменам, в 2026 году состоится пробное ГНА. Это тестирование позволит школьникам ознакомиться с форматом заданий, структурой тестов и таймингом, а также определить собственный уровень знаний и выявить слабые темы для дополнительной проработки. Пробная аттестация не будет влиять на официальные оценки, однако позволит педагогам и учащимся скорректировать учебный процесс при необходимости.

В МОН подчеркивают, что подготовка к ГНА в формате ВНО поможет школьникам адаптироваться к современным стандартам оценивания и уменьшит стресс при сдаче официального экзамена. Ожидается, что нововведение будет способствовать повышению качества образования и знаний среди учащихся 9-х классов по всей Украине.

Напомним, с 2027 года государственная итоговая аттестация в формате внешнего независимого оценивания станет обязательной для всех учащихся 4 классов. Подготовка к внедрению нового формата оценивания начнется в 2025-2026 учебном году.