10 декабря 2025, 17:39

В Киевской области потратят более миллиарда гривен на новый СИЗО

10 декабря 2025, 17:39
фото: Наші гроші
Государственное учреждение «Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины» по результатам тендера заказало строительство следственного изолятора за 1,09 млрд грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Наші гроші".

Новый следственный изолятор должен быть построен до конца 2028 года на базе Бориспольской исправительной колонии №119 (Киевская область), известной как "Мартусовка".

Изолятор в Мартусовке будет рассчитан на 1072 места.

Открытие учреждения позволит разгрузить Лукьяновское СИЗО и окончательно решить проблему его несоответствия европейским стандартам.

Напомним, прокуроры открыли уголовное производство по факту смерти заключенного в Киевском СИЗО. Медики зафиксировали у него тяжелые внутренние повреждения, мужчину госпитализировали и прооперировали.

