Фото: dyvys.info

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал ситуацию, которая произошла на территории львовской школы, подчеркнув, что любое оружие в учебном заведении – недопустима

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

"Любое оружие на территории школы – это за пределом допустимого. Таким людям нужно запретить право на хранение любого оружия. Навсегда. Такие действия – угроза для детей, для учителей, для всех. Противно даже слышать, что кто-то приходит в школу с пистолетом – независимо от того, кто этот человек", – подчеркнул Садовой.

Он отметил, что в школе никто из детей и педагогов не пострадал. В то же время, по его словам, в результате столкновения один из мужчин получил ранения. Его состояние стабильное, удовлетворительное, медицинскую помощь оказывают в городской больнице.

Правоохранители работают на месте и выясняют все обстоятельства.

Напомним, событие произошло утром 24 ноября в Сиховском районе Львова. Во дворе средней общеобразовательной школы №13 произошла стрельба. Родители после встречи в кабинете директора продолжили разрешать конфликт с помощью пистолета.