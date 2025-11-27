11:40  27 ноября
27 ноября 2025, 10:34

Хулиганские выходки: на Хмельнитчине мать оштрафовали за недосмотр за дочерью

27 ноября 2025, 10:34
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Хмельницкой области суд признал виновной местную жительницу в уклонении от исполнения родительских обязанностей и назначил ей штраф в размере 850 гривен

Об этом сообщили в пресс-службе Шепетовского районного суда, передает RegioNews.

По данным следствия, мать несовершеннолетней не обеспечивала надлежащих условий для воспитания ребенка и не уделяла внимания его нравственному и умственному развитию.

Из-за отсутствия контроля девочка в октябре 2025 года неоднократно звонила по телефону учителю и подговаривала других детей делать то же самое. Сначала дети молчали во время звонков, позже начали высказываться в адрес педагога нецензурной лексикой и оказывали психологическое давление, а также звонили по телефону его жене.

Суд отметил, что такие действия имеют признаки мелкого хулиганства, а мать допустила их из-за невыполнения своих обязанностей и нарушений прав других лиц.

Женщина признана виновной и оштрафована на 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн).

Напомним, в Черкасской области будут судить отца, который разрешил несовершеннолетнему сыну сесть за руль. В конце июня 2025 подросток нарушил правила дорожного движения и столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП водитель двухколесного получила травмы, как и ее пассажир.

Читайте также: Резня в Шаргороде: кто виноват в страшном убийстве двух школьников

