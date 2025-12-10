16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 18:26

У 2028 році 9-класники знову складатимуть ДПА у форматі ЗНО: коли пробне тестування

10 грудня 2025, 18:26
Міністерство освіти і науки України повідомило, що у 2028 році учні 9-х класів знову складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) з української мови, літератури та математики у форматі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)

Відповідний порядок закріплено у наказі МОН, який визначає основні правила проведення атестації та формат завдань, передає RegioNews.

Як зазначають у відомстві, повернення ДПА у форматі ЗНО спрямоване на підвищення об’єктивності оцінювання знань учнів та стандартизацію вимог до шкільної освіти. Такий формат дозволяє не лише оцінити рівень засвоєння шкільної програми, а й підготувати підлітків до майбутніх випробувань у старшій школі та зовнішнього незалежного оцінювання у 11 класі.

Для того, щоб учні змогли підготуватися до змін, у 2026 році відбудеться пробне ДПА. Це тестування дозволить школярам ознайомитися з форматом завдань, структурою тестів та таймінгом, а також визначити власний рівень знань і виявити слабкі теми для додаткового опрацювання. Пробна атестація не впливатиме на офіційні оцінки, проте дасть можливість педагогам і учням скоригувати навчальний процес за потреби.

У МОН підкреслюють, що підготовка до ДПА у форматі ЗНО допоможе школярам адаптуватися до сучасних стандартів оцінювання та зменшить стрес під час складання офіційного іспиту. Очікується, що нововведення сприятиме підвищенню якості освіти та рівня знань серед учнів 9-х класів по всій Україні.

Нагадаємо, з 2027 року державна підсумкова атестація у форматі зовнішнього незалежного оцінювання стане обов’язковою для всіх учнів 4 класів. Підготовка до впровадження нового формату оцінювання розпочнеться у 2025–2026 навчальному році.

школа ЗНО
