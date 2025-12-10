Украинские школьники могут рассчитывать на горячие обеды и в следующем году – нардеп Елена Шуляк

Фото: из личного архива

В следующем году украинские школьники продолжат получать бесплатное горячее питание. Средства на это предусмотрены в государственном бюджете, который недавно утвердила Верховная Рада, сообщают в партии "Слуга Народа".

В целом, несмотря на сложные вызовы военного времени, сфера образования остается в фокусе внимания Президента Зеленского, правительства, парламента и партии "Слуга Народа", именно поэтому в 2026 году на образование и науку заложили 298,8 млрд грн – почти на 85,4 млрд грн больше, чем в 2025-м.

В политической силе добавляют, что в рамках этой суммы значительное финансирование предусмотрено, в частности, и на существенное повышение зарплаты педагогам. С января 2026-го оклады вырастут на 30%, а с сентября – еще на 20%.

"Повышение зарплаты учителям – это инициатива Президента Украины Владимира Зеленского, которая станет самым большим комплексным ростом оплаты труда педагогов за последние годы. Народные депутаты от партии "Слуга Народа", наша политическая сила поддерживали это решение в парламенте и будут далее поддерживать все инициативы, направленные на развитие образовательной сферы, улучшение условий работы учителей и обучения учеников и в целом на обеспечение финансовой устойчивости украинцев", – прокомментировала глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.

Напомним, как ранее сообщали в партии "Слуга Народа", один из родителей, который ухаживает за ребенком в возрасте от 1 до 3 лет и возвращается на работу на полный рабочий день, будет получать помощь от государства – 8 тыс. грн ежемесячно. Это предусматривает государственная программа "еЯсла", которая также стартует со следующего года.