10 декабря 2025, 18:15

Хотел получить соцпомощь: в Житомирской области мужчина стал жертвой мошенников - в чем суть схемы

10 декабря 2025, 18:15
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Житель Житомирской области стал жертвой аферистов. В результате он потерял десятки тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

55-летний житель Коростеня получил уведомление от коллеги. В сообщении говорилось о возможности получить благотворительную помощь в размере 7 800 гривен. Нужно было перейти по ссылке для оформления заявки.

Мужчина перешел на сторонний сайт. Там он ввел реквизиты своего банковского счёта. Впоследствии он потерял около 60 тысяч гривен.

"Правоохранители предостерегают: мошенники часто рассылают сообщения о якобы денежных выплатах от государственных или международных учреждений. На самом деле это фейковые предложения, созданные для выманивания персональных данных и реквизитов банковских карт. Помните, государственные выплаты не оформляются из-за посторонних ссылок, посланных в мессенджерах", - призывают в полиции.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.

