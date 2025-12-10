Продуктовая корзина в Украине оказалась в 5 раз дороже относительно доходов, чем в Польше: сравнение цен и зарплат

В Украине многие продукты действительно стоят дешевле, чем в Польше, однако в отношении доходов потребительская корзина для украинцев оказывается в 4–5 раз дороже

Об этом свидетельствует сравнение цен украинских сетей АТБ, Сильпо, METRO и EVA со стоимостью товаров в польском супермаркете Biedronka в Кракове, проведенное корреспондентками Телеграфа, передает RegioNews.

Несмотря на более низкие цены, реальная доступность продуктов питания в Украине намного хуже из-за существенной разницы в зарплатах. Украинский минимальный заработок в 2025 году составляет 8000 грн., а после налогов работник получает около 6160 грн. В Польше минимальная зарплата с 1 января 2025 года равна 4666 злотых брутто, что после содержания составляет примерно 3510,92 злотых, или более 40 тысяч гривен.

По ценам Украина выигрывает в базовых категориях. Овощи и фрукты здесь значительно дешевле: картофель стоит 9,99 грн/кг против 46,34 грн в Польше, украинские тепличные томаты – 99,89 грн/кг против 150,86 грн. Яблоки обходятся вдвое дешевле, мандарины – ненамного, но все же выгоднее. Крупы также в большинстве случаев дешевле в Украине, как рис и гречка. Яйца в Польше дороже примерно на треть. Мясные изделия украинского производства тоже доступнее — краковская колбаса и ветчина в отечественных сетях стоят заметно меньше.

Зато импортные товары, сладости, снеки и часть молочных продуктов более выгодны покупателям именно в Польше. Например, панеттон там почти на 200 грн дешевле, чем в украинских магазинах. Польские супермаркеты также предлагают более низкие цены на отдельные виды бытовой химии и молочной продукции, в том числе масло и камамбер.

Таким образом, средняя стоимость повседневной корзины в Украине действительно ниже на 25–40%, однако из-за значительно меньших доходов украинцы тратят на еду и базовые товары в разы большую долю заработка, чем жители Польши.

Напомним, ранее сообщалось, что мясо свинины в Украине дорожает. За последние три месяца цена выросла так, что цены не опускались ниже 250 гривен за килограмм. Аналитики отметили, что в прошлом году стоимость была ниже из-за предложения.