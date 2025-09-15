12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
10:11  15 сентября
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
08:20  15 сентября
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
15 сентября 2025, 15:52

ВНО станет обязательным для 4-классников с 2027 года, – приказ МОН

15 сентября 2025, 15:52
Фото: иллюстративное
Пилотное тестирование нового формата оценивания охватит 10 тысяч учащихся начальной школы весной 2026 года

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает RegioNews.

С 2027 года государственная итоговая аттестация в формате внешнего независимого оценивания станет обязательной для всех учащихся 4 классов. Соответствующий приказ утвержден Министерством образования и науки Украины.

Подготовка к внедрению нового формата оценивания начнется в 2025-2026 учебном году. В течение этого периода школьников и педагогов будут ознакомлены с процедурой проведения тестов и требованиями к оценке.

Весной 2026 года планируется проведение апробации ГНА для около 10 тысяч учеников начальной школы. Это позволит проверить эффективность методики и внести необходимые коррективы перед массовым внедрением.

Цель нововведения – обеспечить стандартизированную оценку учебных достижений учащихся на раннем этапе школьного обучения и подготовить детей к дальнейшим этапам образования. В МОН отмечают, что апробация поможет выявить организационные нюансы и отработать процедуры проведения ГНА в формате ВНО для младших школьников.

Ранее сообщалось, в Запорожской области открыли первую подземную школу. Теперь в Вольнянской громаде готовятся к запуску еще одного учреждения под землей на базе лицея "Потенциал".

15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
В Киеве объявили подозрение водительнице, которая пьяной сбила военную на переходе и уехала прочь
15 сентября 2025, 17:33
$6000 с человека: на Закарпатье разоблачен незаконный канал переправки лиц в Румынию
15 сентября 2025, 17:29
Российский дрон атаковал Запорожский район: повреждены дома, раненый мужчина
15 сентября 2025, 17:22
В Украине изменятся правила продажи алкоголя и табака с 1 октября
15 сентября 2025, 17:15
"Пакет школьника": на что украинцы чаще всего тратят деньги
15 сентября 2025, 17:14
В Харьковской области разминирование остается одним из главных приоритетов укрепления безопасности
15 сентября 2025, 17:10
Город Купянск на Харьковщине разрушен на 95% из-за ежедневных обстрелов
15 сентября 2025, 16:59
В Киеве произошел взрыв в квартире: есть погибшие и пострадавший
15 сентября 2025, 16:50
Сырский уволил двух командующих
15 сентября 2025, 16:44
В Черниговской области взрывотехники ликвидировали обломки вражеских дронов
15 сентября 2025, 16:41
