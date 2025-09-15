Фото: иллюстративное

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает RegioNews.

С 2027 года государственная итоговая аттестация в формате внешнего независимого оценивания станет обязательной для всех учащихся 4 классов. Соответствующий приказ утвержден Министерством образования и науки Украины.

Подготовка к внедрению нового формата оценивания начнется в 2025-2026 учебном году. В течение этого периода школьников и педагогов будут ознакомлены с процедурой проведения тестов и требованиями к оценке.

Весной 2026 года планируется проведение апробации ГНА для около 10 тысяч учеников начальной школы. Это позволит проверить эффективность методики и внести необходимые коррективы перед массовым внедрением.

Цель нововведения – обеспечить стандартизированную оценку учебных достижений учащихся на раннем этапе школьного обучения и подготовить детей к дальнейшим этапам образования. В МОН отмечают, что апробация поможет выявить организационные нюансы и отработать процедуры проведения ГНА в формате ВНО для младших школьников.

