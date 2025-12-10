16:35  10 декабря
В ближайшие дни в Украине ожидается до 7 градусов мороза
10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2025, 18:06

"Если голосовать сейчас – победа Зеленского почти неизбежна", – Гончаренко

10 декабря 2025, 18:06
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Специалисты и политики призывают оценить все риски перед принятием решения о возможности проведения выборов во время военного положения

Об этом пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В информационном поле снова обострилась дискуссия о возможности проведения общенациональных выборов во время полномасштабной войны. Часть граждан считает, что голосование сейчас могло бы стать путем обновления политической системы, однако многие эксперты отмечают: досрочные выборы в условиях военного положения могут вызвать значительные риски для государства и его внутренней стабильности. По их мнению, во время войны действующий глава государства имеет существенное электоральное преимущество, так что результаты голосования могут оказаться прогнозируемыми заранее.

Специалисты обращают внимание и на организационные сложности. Значительная часть украинцев служит в Вооруженных силах, и обеспечить полноценное волеизъявление военных сейчас практически невозможно. К этому добавляются ограничения, действующие в рамках военного положения, что затрудняет проведение кампаний потенциальных кандидатов. Также актуальным остается вопрос доступа политических сил к медиа, особенно в условиях объединенного телемарафона, существенно влияющего на структуру информационного пространства.

Еще один фактор, беспокоящий часть аналитиков, – риск появления заявлений о нелегитимности выборов. Даже если международные партнеры признают голосование честным, отдельные государства или политические силы могут подвергнуть сомнению его законность. Такие заявления могут быть использованы для информационного давления на Украину, в частности со стороны страны-агрессора.

Кроме того, проведение выборов в военное время связано с элементарной проблемой безопасности. Невозможно гарантировать, что в день голосования не произойдут ракетные обстрелы или воздушные тревоги. Организация избирательных участков для военных, внутренне перемещенных лиц и беженцев за границей остается сложной логистической задачей: дипломатические учреждения физически не смогут обслужить миллионы избирателей.

В этом контексте эксперты предлагают обществу взвесить все аргументы и определиться, следует ли проводить выборы в условиях, когда страна находится в состоянии войны и не может гарантировать ни безопасность граждан, ни равные возможности для политических участников.

Напомним, на сайте Кабмина была зарегистрирована петиция с призывом запретить русскоязычные версии вебсайтов в Украине – инициатива набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для официального рассмотрения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
выборы легитимность Зеленский Гончаренко Алексей Алексеевич военное положение безопасность избиратели
Зеленский готовится к выборам во время военного положения
09 декабря 2025, 22:48
Зеленский ответил Трампу на требование провести выборы
09 декабря 2025, 18:58
США призывают Украину провести президентские выборы
09 декабря 2025, 13:59
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
В TikTok массово распространяют ШИ-фейки о мобилизации: Центр противодействия дезинформации предупреждает
10 декабря 2025, 19:08
Без света до 12 часов: какими будут отключения до конца недели
10 декабря 2025, 18:52
КГБ завербовало Зеленского еще 20 лет назад: новое заявление Игоря Коломойского
10 декабря 2025, 18:47
На оккупированном Запорожье россияне собирают в школах деньги на войну под видом "дополнительных программ"
10 декабря 2025, 18:40
В 2028 году 9-классники снова будут сдавать ГНА в формате ВНО: когда пробное тестирование
10 декабря 2025, 18:26
Хотел получить соцпомощь: в Житомирской области мужчина стал жертвой мошенников - в чем суть схемы
10 декабря 2025, 18:15
Зеленский заявил о возможном прекращении войны
10 декабря 2025, 17:59
Продуктовая корзина в Украине оказалась в 5 раз дороже относительно доходов, чем в Польше: сравнение цен и зарплат
10 декабря 2025, 17:59
На Днепропетровщине мужчина поджег автомобиль знакомого из-за ссоры
10 декабря 2025, 17:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Олег Саакян
Все блоги »