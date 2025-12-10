Фото: иллюстративное

Специалисты и политики призывают оценить все риски перед принятием решения о возможности проведения выборов во время военного положения

Об этом пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В информационном поле снова обострилась дискуссия о возможности проведения общенациональных выборов во время полномасштабной войны. Часть граждан считает, что голосование сейчас могло бы стать путем обновления политической системы, однако многие эксперты отмечают: досрочные выборы в условиях военного положения могут вызвать значительные риски для государства и его внутренней стабильности. По их мнению, во время войны действующий глава государства имеет существенное электоральное преимущество, так что результаты голосования могут оказаться прогнозируемыми заранее.

Специалисты обращают внимание и на организационные сложности. Значительная часть украинцев служит в Вооруженных силах, и обеспечить полноценное волеизъявление военных сейчас практически невозможно. К этому добавляются ограничения, действующие в рамках военного положения, что затрудняет проведение кампаний потенциальных кандидатов. Также актуальным остается вопрос доступа политических сил к медиа, особенно в условиях объединенного телемарафона, существенно влияющего на структуру информационного пространства.

Еще один фактор, беспокоящий часть аналитиков, – риск появления заявлений о нелегитимности выборов. Даже если международные партнеры признают голосование честным, отдельные государства или политические силы могут подвергнуть сомнению его законность. Такие заявления могут быть использованы для информационного давления на Украину, в частности со стороны страны-агрессора.

Кроме того, проведение выборов в военное время связано с элементарной проблемой безопасности. Невозможно гарантировать, что в день голосования не произойдут ракетные обстрелы или воздушные тревоги. Организация избирательных участков для военных, внутренне перемещенных лиц и беженцев за границей остается сложной логистической задачей: дипломатические учреждения физически не смогут обслужить миллионы избирателей.

В этом контексте эксперты предлагают обществу взвесить все аргументы и определиться, следует ли проводить выборы в условиях, когда страна находится в состоянии войны и не может гарантировать ни безопасность граждан, ни равные возможности для политических участников.

Напомним, на сайте Кабмина была зарегистрирована петиция с призывом запретить русскоязычные версии вебсайтов в Украине – инициатива набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для официального рассмотрения.