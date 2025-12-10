Зеленский заявил о возможном прекращении войны

иллюстративное фото: из открытых источников

Эта неделя может дать новости для всех нас и для окончания кровопролития

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Продолжаем в ежедневном формате, фактически 24/7 общаться со всеми нашими партнерами, чтобы определить трудоспособные и реалистичные шаги по окончании войны", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, все должно быть надежным и достойным для Украины.

Президент Украины отметил, что эта "неделя может дать новости для всех нас и для окончания кровопролития".

"Мы исходим из того, что у мира нет альтернативы, и ключевые вопросы – как заставить Россию остановить убийства и что конкретно сдержит Россию от третьего вторжения", – подытожил Зеленский.

