16:35  10 декабря
В ближайшие дни в Украине ожидается до 7 градусов мороза
10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
10 декабря 2025, 16:05

В Украину попали опасные китайские чашки, — Госпродпотребслужба

10 декабря 2025, 16:05
Госпродслужба сообщила об обнаружении опасной партии стеклянных чашек, импортированных из Китая. Речь идет о чашках со стеклянным корпусом, украшенных декоративными цветами, грибами и листьями.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передает RegioNews.

В ходе лабораторных исследований в этих изделиях зафиксировано превышение допустимых норм свинца и кадмия.

В службе подчеркивают, что такие показатели представляют потенциальный риск для здоровья потребителей, ведь тяжелые металлы могут попадать в организм при использовании посуды.

Регулятор принимает меры по изъятию опасной продукции из обращения и призывает граждан быть внимательными при выборе кухонной посуды.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили контрабанду жидкостей для электронных сигарет. Общая стоимость изъятой подакцизной продукции составляет более 12 млн. грн.

На Буковине пограничники задержали 39-летнего мужчину с поддельными документами
10 декабря 2025, 14:42
В Полтаве разоблачили организаторов интернет-схемы по продаже подделок элитной парфюмерии: какое наказание
08 декабря 2025, 16:59
В Киеве конфисковали почти 13 тысяч поддельных игрушек My Little Pony
04 декабря 2025, 10:05
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Зеленского будут шантажировать пока он не согласится на перемирие и выборы
10 декабря 2025, 17:26
Суд решил дальнейшую судьбу эксмера Одессы Труханова
10 декабря 2025, 17:08
В Украину идут морозы до -12°С: где будет холоднее всего на следующей неделе
10 декабря 2025, 16:53
В Израиле пытались убить Тимура Миндича
10 декабря 2025, 16:52
Зеленский правильно отреагировал на упреки Трампа о выборах
10 декабря 2025, 16:45
10 декабря 2025, 16:35
Бойца "Азова" Валерия Еремеева, попавшего в плен во время обороны Мариуполя, приговорили к 22 годам колонии строгого режима
10 декабря 2025, 16:31
НАБУ проводит обыски в центральном аппарате и региональных управлениях налоговой службы
10 декабря 2025, 16:14
На Тернопольщине столкнулись два грузовика
10 декабря 2025, 16:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Олег Саакян
