В Украину попали опасные китайские чашки, — Госпродпотребслужба
Госпродслужба сообщила об обнаружении опасной партии стеклянных чашек, импортированных из Китая. Речь идет о чашках со стеклянным корпусом, украшенных декоративными цветами, грибами и листьями.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передает RegioNews.
В ходе лабораторных исследований в этих изделиях зафиксировано превышение допустимых норм свинца и кадмия.
В службе подчеркивают, что такие показатели представляют потенциальный риск для здоровья потребителей, ведь тяжелые металлы могут попадать в организм при использовании посуды.
Регулятор принимает меры по изъятию опасной продукции из обращения и призывает граждан быть внимательными при выборе кухонной посуды.
Напомним, ранее во Львовской области разоблачили контрабанду жидкостей для электронных сигарет. Общая стоимость изъятой подакцизной продукции составляет более 12 млн. грн.