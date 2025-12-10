В Украину попали опасные китайские чашки, — Госпродпотребслужба

Госпродслужба сообщила об обнаружении опасной партии стеклянных чашек, импортированных из Китая. Речь идет о чашках со стеклянным корпусом, украшенных декоративными цветами, грибами и листьями.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передает RegioNews.

В ходе лабораторных исследований в этих изделиях зафиксировано превышение допустимых норм свинца и кадмия.

В службе подчеркивают, что такие показатели представляют потенциальный риск для здоровья потребителей, ведь тяжелые металлы могут попадать в организм при использовании посуды.

Регулятор принимает меры по изъятию опасной продукции из обращения и призывает граждан быть внимательными при выборе кухонной посуды.

