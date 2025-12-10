Без света до 12 часов: какими будут отключения до конца недели

В Украине в ближайшие дни отключения электроэнергии затронут три очереди потребителей в большинстве областей, в результате чего украинцы могут оставаться без света до 12 часов в сутки

Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко во время телемарафона, передает RegioNews.

По его словам, прогнозы по графикам отключений сейчас сложны из-за ежедневных атак агрессора. В то же время три очереди почасовых отключений – это ориентировочная картина, ожидающая большинство регионов. В некоторых областях ситуация может быть более легкой, а в других — хуже.

Зайченко пояснил, что во вторник, 9 декабря, аварийные отключения произошли на территории Харьковской, Сумской и Полтавской областей из-за обстрелов россиянами энергетического объекта в Сумской области. Поэтому пришлось вводить аварийные отключения, чтобы сбалансировать работу энергосистемы.

По его словам, после этого аварийные отключения распространились на другие регионы Украины. Основной причиной явилось сочетание аварийного отключения генерации и невозможности поддерживать дальнейшую генерацию на гидростанциях. Для сохранения целостности энергосистем диспетчеры "Укрэнерго" были вынуждены применить аварийные отключения.

Как сообщалось, света у людей будет больше, но будут отключаться даже критические объекты. Эту информацию подтвердил авторитетный источник в Кабмине.