На Буковине пограничники задержали 39-летнего мужчину с поддельными документами

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, 9 декабря в пункт пропуска "Красноильск" прибыл 39-летний житель Ивано-Франковской области, направлявшийся на выезд из Украины. Муж сообщил, что сопровождает свою мать, которая нуждается в постоянном уходе и предоставил пограничному наряду соответствующие медицинские документы.

"Общаясь с охранниками границы, мужчина заметно нервничал и не мог объяснить историю происхождения некоторых документов. В ходе углубленной проверки, в частности, с применением специального технического оборудования, пограничники установили, что предоставленные медицинские документы имеют признаки подделки", – говорится в сообщении.

Мужчину и его мать передали сотрудникам Нацполиции.

Как сообщалось, на Буковине у границы с Молдовой задержали четырех мужчин и их проводника. Это произошло в начале декабря.