16:35  10 декабря
В ближайшие дни в Украине ожидается до 7 градусов мороза
10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
10 декабря 2025, 19:08

В TikTok массово распространяют ШИ-фейки о мобилизации: Центр противодействия дезинформации предупреждает

10 декабря 2025, 19:08
Фото: Центр противодействия дезинформации
Центр противодействия дезинформации сообщает об активном распространении видео, созданных ИИ, которые могут подрывать доверие к мобилизационным процессам

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

Центр противодействия дезинформации продолжает фиксировать активное распространение фейковых видеороликов в сети, созданных с помощью искусственного интеллекта. Согласно информации организации, главной целью таких материалов является дискредитация мобилизационных процессов и подрыв доверия к работе ТЦК, военных структур и правоохранительных органов.

Наибольшую активность распространения подобного контента фиксируют в TikTok, где основной аудиторией являются молодые пользователи. Героями этих видео выступают сгенерированные ИИ персонажи, в том числе "военные" и "работники ТЦК". Они озвучивают сообщения, содержащие дезинформацию о мобилизации и работе государственных органов, распространяя ложные утверждения и манипуляции.

Эксперты Центра подчеркивают, что подобный контент может провоцировать раскол в обществе, создавая напряженность гражданских и военных. По их словам, использование технологий искусственного интеллекта для массового дезинформации – это один из современных инструментов информационного воздействия, применяемый для срыва мобилизационных процессов.

Более подробный анализ методов и примеров использования ИИ в дискредитации украинских сил обороны содержится в аналитическом отчете Центра: "Использование видео с применением искусственного интеллекта для дискредитации Сил обороны Украины". Он доступен на официальном сайте организации.

Ранее сообщалось о курьезном инциденте в Чернигове, где суд использовал ChatGPT для редактирования официального постановления, но забыл удалить из документа характерную фразу искусственного интеллекта.

дезинформация TikTok мобилизация ТЦК информационная атака
