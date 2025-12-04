В Киеве конфисковали почти 13 тысяч поддельных игрушек My Little Pony
Киевская таможня приостановила оформление большой партии контрафактных детских игрушек "Пони в яйце" – 12 800 штук
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.
Товар заявили как "Детские игрушки в ассортименте" китайского производства. Груз следовал на адрес киевской компании.
В ходе экспертизы установили, что внешний вид и маркировка игрушек настолько схожи с торговой маркой My Little Pony (правообладатель – Hasbro, Inc.), что их можно перепутать с оригиналом.
Относительно предпринимателя, перемещавшего контрафактный товар, составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 476 ТК Украины, которая предусматривает штраф от 17 до 34 тыс. грн с конфискацией такого товара.
Напомним, во Львовской области в рейсовом автобусе нашли 150 внешних аккумуляторов Apple. Водитель их не задекларировал. Ориентировочная стоимость товара – около 600 тысяч гривен.