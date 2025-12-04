Фото: Гостаможслужба

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

Товар заявили как "Детские игрушки в ассортименте" китайского производства. Груз следовал на адрес киевской компании.

В ходе экспертизы установили, что внешний вид и маркировка игрушек настолько схожи с торговой маркой My Little Pony (правообладатель – Hasbro, Inc.), что их можно перепутать с оригиналом.

Относительно предпринимателя, перемещавшего контрафактный товар, составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 476 ТК Украины, которая предусматривает штраф от 17 до 34 тыс. грн с конфискацией такого товара.

