В Україну потрапили небезпечні китайські горнята, — Держпродспоживслужба

Держпродспоживслужба повідомила про виявлення небезпечної партії скляних горнят, імпортованих з Китаю. Йдеться про чашки зі скляним корпусом, оздоблені декоративними квітами, грибами та листям

Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає RegioNews.

Під час лабораторних досліджень у цих виробах зафіксовано перевищення допустимих норм свинцю та кадмію.

У службі наголошують, що такі показники становлять потенційний ризик для здоров’я споживачів, адже важкі метали можуть потрапляти до організму під час використання посуду.

Регулятор вживає заходів щодо вилучення небезпечної продукції з обігу та закликає громадян бути уважними під час вибору кухонного посуду.

