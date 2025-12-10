16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 16:05

В Україну потрапили небезпечні китайські горнята, — Держпродспоживслужба

10 грудня 2025, 16:05
Держпродспоживслужба повідомила про виявлення небезпечної партії скляних горнят, імпортованих з Китаю. Йдеться про чашки зі скляним корпусом, оздоблені декоративними квітами, грибами та листям

Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає RegioNews.

Під час лабораторних досліджень у цих виробах зафіксовано перевищення допустимих норм свинцю та кадмію.

У службі наголошують, що такі показники становлять потенційний ризик для здоров’я споживачів, адже важкі метали можуть потрапляти до організму під час використання посуду.

Регулятор вживає заходів щодо вилучення небезпечної продукції з обігу та закликає громадян бути уважними під час вибору кухонного посуду.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили контрабанду рідин для електронних сигарет. Загальна вартість вилученої підакцизної продукції становить понад 12 млн грн.

