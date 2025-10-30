Во Львовской области разоблачили контрабанду жидкостей для электронных сигарет стоимостью более 12 млн грн

фото: Бюро экономической безопасности Украины

Правоохранители разоблачили мужчину, который незаконно перемещал товары через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

Следствием установлено, что житель Львовщины попытался незаконно ввезти из Республики Польша в Украину подакцизные товары, а именно жидкости для электронных сигарет в общей сложности более 19 тыс. единиц.

Согласно заключению товароведческой экспертизы, общая стоимость изъятой контрабандной подакцизной продукции составляет более 12 млн грн.

Мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров).

Напомним, недавно во Львовской области разоблачили два подпольных цеха и базу с контрафактным алкоголем. На одной из складских баз, где хранили контрафакт, правоохранители обнаружили более 42 тысяч бутылок стеклотары различных водочных изделий.