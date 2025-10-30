12:13  30 октября
Дрон ударил по Сумам среди бела дня: момент атаки
09:40  30 октября
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
08:11  30 октября
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
UA | RU
UA | RU
30 октября 2025, 12:19

Во Львовской области разоблачили контрабанду жидкостей для электронных сигарет стоимостью более 12 млн грн

30 октября 2025, 12:19
Читайте також українською мовою
фото: Бюро экономической безопасности Украины
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили мужчину, который незаконно перемещал товары через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

Следствием установлено, что житель Львовщины попытался незаконно ввезти из Республики Польша в Украину подакцизные товары, а именно жидкости для электронных сигарет в общей сложности более 19 тыс. единиц.

Согласно заключению товароведческой экспертизы, общая стоимость изъятой контрабандной подакцизной продукции составляет более 12 млн грн.

Мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров).

Напомним, недавно во Львовской области разоблачили два подпольных цеха и базу с контрафактным алкоголем. На одной из складских баз, где хранили контрафакт, правоохранители обнаружили более 42 тысяч бутылок стеклотары различных водочных изделий.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область БЭБ сигареты контрабанда
Во Львове женщина с несовершеннолетним родственником украла деньги с карты пенсионера
29 октября 2025, 21:25
Во Львовской области остановили канал контрабанды наркотиков из Польши: изъято 27 кг на 42 млн грн
28 октября 2025, 13:52
Во Львовской области женщина украла скидку для пожертвований: люди собирали средства на помощь ВСУ
27 октября 2025, 16:20
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Эксглава "Укрэнерго" Кудрицкий вышел из СИЗО под залог 14 млн грн
30 октября 2025, 14:23
В Киеве задержали студента вуза, который сбывал наркотики однокурсникам
30 октября 2025, 14:17
Во Львове "блогер" унижала ВСУ и жителей западных регионов: полиция открыла дело
30 октября 2025, 14:16
В Хмельницкой области настоятеля монастыря УПЦ МП будут судить за убийство мужчины
30 октября 2025, 14:08
Временная защита украинцев в ЕС: Украина готовит постепенное завершение программы
30 октября 2025, 14:04
Поджигал двери квартир военных и их семей: на Волыни судили мужчину, который хотел заработать у россиян
30 октября 2025, 13:55
Число растет: в результате ночной атаки на Запорожье пострадали 23 человека
30 октября 2025, 13:50
Во время пожара в Киевской области погиб 62-летний мужчина: полиция расследует обстоятельства
30 октября 2025, 13:49
На Закарпатье 18-летний парень насмерть сбил мотоциклиста
30 октября 2025, 13:45
Три года, сотни проектов, более миллиарда гривен: план развития Харьковщины
30 октября 2025, 13:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »