В Полтаве разоблачили организаторов интернет-схемы по продаже подделок элитной парфюмерии: какое наказание

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений, передает RegioNews.

Согласно материалам дела, преступная схема действовала с декабря 2022 года по январь 2025 года. Организатором признан уроженец Луганщины, который привлек к незаконному "бизнесу" двух сообщников: женщину — для администрирования сайта и обработки заказов, и мужчину — для логистики и работы с составом.

В Полтаве злоумышленники арендовали складское помещение, где хранились крупные партии поддельных духов. Из-за специально созданного интернет-магазина они массово продавали фальсификаты под видом оригинальной продукции известных мировых брендов. Товар закупали у неустановленных поставщиков в Украине, а доставку клиентам производили через "Новую почту".

Во время обысков, которые Бюро экономической безопасности провело в январе 2025 года, правоохранители изъяли тысячи флаконов поддельной парфюмерии, в основном тестеров. Ущерб правообладателей оценен более чем в 8,5 млн грн. Наибольшие потери понесли Hugo Boss (более 3 млн грн), Lacoste (1,4 млн грн), Lanvin (1,37 млн грн), Escada (1,36 млн грн), Chloe (1 млн грн) и Calvin Klein (200 тыс. грн).

В октябре 2025 года обвиняемые заключили соглашения о примирении с представителями потерпевших компаний, признали свою вину и добровольно возместили часть убытков — 500 тыс. грн. Суд квалифицировал их действия по ч. 3 ст. 229 УК Украины – незаконное использование знаков для товаров и услуг, совершенное организованной группой.

Основатель схемы и двое его подельников получили штрафы по 170 тыс. грн каждый.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили контрабанду жидкостей для электронных сигарет. Общая стоимость изъятой подакцизной продукции составляет более 12 млн. грн.