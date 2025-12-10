Украинцам теперь могут мгновенно отменять отсрочку от мобилизации: названа причина

иллюстративное фото: из открытых источников

Правительство изменило правила бронирования для военнообязанных, и теперь отсрочку могут забрать мгновенно – если предприятие потеряло статус критически важного

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграф.

Как стало известно, Кабмин расширил список организаций, чьи сотрудники имеют право на бронирование. Теперь в список попали работники Общества Красного Креста Украины и украинские неправительственные организации, реализующие гуманитарные проекты за счет международных партнеров.

Для этих категорий действует особый порядок: бронирование прекращается автоматически, как только завершается проект, разрывается договор или организацию исключают из специального перечня.

Если раньше Минобороны могло самостоятельно увеличивать лимиты бронирования более 50 процентов. Теперь это возможно только по рекомендации Межведомственной группы.

Как сообщалось, до 1 февраля 2026 года критически важные предприятия смогут бронировать своих работников через портал Дия в несколько раз быстрее. Об этом сообщили в Минцифре.