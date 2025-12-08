иллюстративное фото: из открытых источников

До 1 февраля 2026 года критически важные предприятия смогут бронировать своих работников через портал «Дия» в несколько раз быстрее

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минцифры.

Как отметили в ведомстве, в декабре многие предприятия завершают сроки действия отсрочок их работников. Чтобы избежать ситуации, когда критически важные специалисты теряют бронь из-за процедурных задержек, временно упрощаем правила.

"Что меняется? Результат в сутки. Срок обработки заявок – до 24 часов, а не трое суток, как сейчас", – говорится в сообщении.

Также не придется ждать 5 дней между заявлениями об аннулировании бронирования работников. Как только предварительное заявление проработают – сразу можно подавать следующее.

Эти упрощения будут действовать временно до 1 февраля 2026 года. После этой даты вернутся стандартные правила.

Как сообщалось, украинское правительство упростило бронирование военнообязанных для критически важных предприятий. Новые правила вступают в силу с даты официального опубликования постановления Кабмина.