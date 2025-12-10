Українцям тепер можуть миттєво скасовувати відстрочку від мобілізації: названо причину

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Уряд змінив правила бронювання для військовозобов'язаних, і тепер відстрочку можуть забрати миттєво – якщо підприємство втратило статус критично важливого

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграф.

Як стало відомо, Кабмін розширив перелік організацій, чиї співробітники мають право на бронювання. Тепер до списку потрапили працівники Товариства Червоного Хреста України та українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів.

Для цих категорій діє особливий порядок: бронювання припиняється автоматично, як тільки завершується проєкт, розривається договір або організацію виключають зі спеціального переліку.

Якщо раніше Міноборони могло самостійно збільшувати ліміти бронювання понад 50 відсотків. Тепер це можливо лише за рекомендацією Міжвідомчої групи.

Як повідомлялось, до 1 лютого 2026 року критично важливі підприємства зможуть бронювати своїх працівників через портал "Дія" у декілька разів швидше. Про це повідомили у Мінцифри.