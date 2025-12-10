Правительство обещает сократить отключение света для населения: все детали

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews.

По ее словам, постоянные российские обстрелы повредили объекты генерации, сети и системы передачи, что повлекло за собой сложную ситуацию в энергосистеме.

"Поручили областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней", – отметила Свириденко.

Отключения не будут касаться больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Из перечня будут исключены потребители, не имеющие критического значения для функционирования регионов. Высвободившиеся объемы электроэнергии будут направлены на бытовых потребителей.

Кроме того, правительство поручило ОВД, органам местного самоуправления и коммунальным предприятиям сократить потребление электроэнергии. Дополнительное освещение зданий, улиц, парков, декоративные гирлянды и уличная реклама в центрах городов не являются приоритетными.

"Улицы и автомобильные дороги с повышенной аварийностью должны оставаться освещенными даже в условиях экономии электроэнергии. Их перечень должны определить МВД совместно с Национальной полицией", – подчеркнула Свириденко.

Минэнерго, Минразвития и Госинспекция энергетического надзора вместе с ОВ должны обеспечить полное функционирование объектов распределенной генерации – газопоршневых и газотурбинных установок, дизельных, бензиновых и газовых генераторов, в том числе когенерационных. Все технические проблемы, мешающие передаче электроэнергии в сеть, должны быть оперативно устранены.

Кроме того, правительство разрешило импорт электроэнергии государственным компаниям и компаниям с государственной долей более 50%. Это должно уменьшить нагрузку на энергосистему и стабилизировать работу в пиковые часы.

Напомним, в среду, 10 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности. При этом ситуация в энергосистеме может измениться.