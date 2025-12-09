Как будут выключать свет в Украине 10 декабря

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 10 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

При этом ситуация в энергосистеме может измениться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в Укрэнерго.

Как сообщалось, 9 декабря в Украине были введены аварийные отключения электроэнергии. Причина усиления ограничений – последствия предварительных массированных ракетно-дроновых атак.