19:04  09 декабря
В Одессе посреди улицы застрелили человека
16:59  09 декабря
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
15:38  09 декабря
В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии
09 декабря 2025, 19:35

Как будут выключать свет в Украине 10 декабря

09 декабря 2025, 19:35
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В среду, 10 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

При этом ситуация в энергосистеме может измениться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в Укрэнерго.

Как сообщалось, 9 декабря в Украине были введены аварийные отключения электроэнергии. Причина усиления ограничений – последствия предварительных массированных ракетно-дроновых атак.

09 декабря 2025, 16:59
Света у людей будет больше, но будут отключать даже критические объекты
09 декабря 2025, 15:11
Ночные удары по энергетике: четыре области остались без света
09 декабря 2025, 11:27
За народную депутатку Анну Скороход внесли более 3 млн грн залога
09 декабря 2025, 20:50
В Сумах полиция разыскала мужчину, устроившего стрельбу по четырем подросткам
09 декабря 2025, 20:29
В Украине трагически погиб британский военный
09 декабря 2025, 20:19
В Киеве провели в последний путь певца ADAM: похороны собрали семью, друзей и известных артистов
09 декабря 2025, 20:12
Народной депутатке Скороход избрали меру пресечения
09 декабря 2025, 20:05
Вместо того чтобы строить укрытие, друзья Зеленского все разворовывали
09 декабря 2025, 19:57
Харьковщина простилась с 34-летним полицейским Анатолием Петиком, погибшим на фронте
09 декабря 2025, 19:46
В Украине резко изменились цены на помидоры: сколько теперь стоит килограмм
09 декабря 2025, 19:45
В Украине хотят уволить министра образования и науки
09 декабря 2025, 19:43
