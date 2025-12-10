10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
Оккупанты на Луганщине вербуют украинских детей прямо из школьных парт – ЦПД
10 декабря 2025, 10:28

Продали списанные корабли ВСУ как металлолом: прокуратура сообщила о подозрении трем лицам

10 декабря 2025, 10:28
Фото: Офис Генерального прокурора
В сфере обороны разоблачена схема незаконной продажи списанных кораблей Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Бывший чиновник Министерства обороны, имея доступ к документам о списании имущества, вступил в сговор с представителями предприятия, которое должно было утилизировать суда.

Речь идет о шести кораблях ВМС, которые вместо утилизации продали как металлолом. Для этого они искусственно занизили техническое состояние судов, обеспечили заниженную оценку и провели конкурс под заранее определенную компанию.

Ущерб государству составляет более 900 тыс. грн.

Трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Напомним, в Киеве разоблачили мошенническую схему по продаже несуществующих дронов для ВСУ, из-за которой потерпевшие потеряли более 2 млн грн. К афере были причастны две жительницы Одесщины и действовавшие в сговоре киевлянин, обещая клиентам квадрокоптеры DJI Mavic, но после получения денег исчезали, не доставив товар.

