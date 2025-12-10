Продали списанные корабли ВСУ как металлолом: прокуратура сообщила о подозрении трем лицам

Фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Бывший чиновник Министерства обороны, имея доступ к документам о списании имущества, вступил в сговор с представителями предприятия, которое должно было утилизировать суда.

Речь идет о шести кораблях ВМС, которые вместо утилизации продали как металлолом. Для этого они искусственно занизили техническое состояние судов, обеспечили заниженную оценку и провели конкурс под заранее определенную компанию.

Ущерб государству составляет более 900 тыс. грн.

Трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 УК Украины.

