С начала года ГБР задержали почти 2 тыс. человек
Государственное бюро расследований системно противодействует преступлениям, наносящим ущерб государственному бюджету, экономической безопасности и обороноспособности страны.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ведомства.
Благодаря работе следователей Бюро за январь-октябрь 2025 года:
- установлены убытки государству на сумму 12 млрд 793 млн грн;
- возмещен ущерб на 2 млрд 532 млн грн;
- наложен арест на имущество на сумму 1 млрд. 850 млн. грн.
Также задержаны 1 957 человек, вручены 16 838 сообщений о подозрении и направлены в суд 6 518 обвинительных актов в отношении 6 985 человек.
Как сообщалось, в Украине был снят сериал о ГБР. В трех сериях зрители могут увидеть настоящую работу украинских следователей.
