С начала года ГБР задержали почти 2 тыс. человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ведомства.

Благодаря работе следователей Бюро за январь-октябрь 2025 года:

установлены убытки государству на сумму 12 млрд 793 млн грн;

возмещен ущерб на 2 млрд 532 млн грн;

наложен арест на имущество на сумму 1 млрд. 850 млн. грн.

Также задержаны 1 957 человек, вручены 16 838 сообщений о подозрении и направлены в суд 6 518 обвинительных актов в отношении 6 985 человек.

