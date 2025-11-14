В Украине рекордно выросло количество СОЧ

иллюстративное фото: из открытых источников

С начала 2025 года в Украине зарегистрировано 161 тысячу дел о самовольном оставлении части (СОЧ), что почти в четыре раза превышает показатели 2024 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ресурса Опендатабот.

"Количество дел, которое еще три года назад накапливалось в течение 12 месяцев, теперь фиксируется менее чем через две недели. Ежемесячно правоохранители регистрируют почти 16 тысяч новых дел о "самоволке", тогда как в 2024 году таких было около 5 тысяч в месяц, в 2023-м – всего 1,5 тысячи, а в 2022 году – всего 6 тысяч за весь год", – говорится в исследовании.

Несмотря на рекордное количество производств, подозрение получили лишь 9,3 тысячи военнослужащих – это около 6% всех зарегистрированных дел, а в суд дошли только 5%.

Напомним, что до 30 августа 2025 г. действовал упрощенный механизм возвращения военнослужащих после СОЧ без уголовной ответственности.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения России и до сентября 2025 года украинскими правоохранителями было открыто почти 290 тысяч уголовных производств в отношении военнослужащих. Из них 235646 касались самовольного оставление части (СОЧ).