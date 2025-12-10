В Україні засекретили дані щодо кількості СЗЧ та дезертирства

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це рішення розповіла керівниця пресслужби ОГП Мар'яна Гайовська-Ковбасюк у коментарі hromadske.

У відомстві кажуть, що така інформація належить до категорії відомостей з обмеженим доступом.

Зокрема, дані про СЗЧ та дезертирство можуть послужити для формування неправдивих висновків про морально-психологічний стан українських військовослужбовців, пояснили в Офісі генпрокурора.

Тому поки що інформацію про такі правопорушення вирішили приховати з публічної статистики.

Як повідомлялось, від початку 2025 року в Україні зареєстровано 161 тисячу справ про самовільне залишення частини (СЗЧ), що майже вчетверо перевищує показники 2024 року. Попри рекордну кількість проваджень підозру отримали лише 6% від усіх зареєстрованих справ.