5 лет за самовольное оставление службы: приговор женщине на Харьковщине

В Харьковской области женщину приговорили к 5 годам за самовольное оставление службы во время военного положения

Об этом сообщает издание "Думка" со ссылкой на решение суда, передает RegioNews.

Отмечается, что обвиняемая неоднократно нарушала военные уставы: дважды не являлась на службу после отпуска и увольнения, а также дважды самовольно покидала место службы.

Женщина признала свою вину и объяснила отсутствие личных обстоятельств – необходимостью ухода за пожилыми дедушкой и бабушкой.

В то же время она не подавала официальные документы на отпуск или увольнение по семейным обстоятельствам и заявила о нежелании проходить службу в дальнейшем.

Суд квалифицировал ее действия как самовольное оставление места службы военнослужащим в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УКУ) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений.

Напомним, с начала 2025 года в Украине зарегистрировано 161 тысячу дел о самовольном уходе из части, что почти вчетверо превышает показатели 2024 года. Несмотря на рекордное количество производств, подозрение получили лишь 9,3 тысячи военнослужащих.

