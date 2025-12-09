Экспорт украинского масла: Польша оказалась наибольшим покупателем

Фото из открытых источников

В странах Европейского Союза и Азии сохраняется спрос на масло. Стало известно, какой был экспорт за прошлый месяц

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Отмечается, что 50% реализуемого масла было экспортировано в ЕС и 43,6% - закупили страны Азии. Наибольший спрос на украинское масло в прошлом месяце был со стороны Нидерландов, Испании и Польши. При этом основной экспорт соевого масла пришелся на польский рынок.

Экспорт соевого масла уменьшился на 17,1% – до 39,8 тысячи тонн. При этом экспорт подсолнечного масла, напротив, вырос на 10,6% и составил 409,3 тысячи тонн. Рапсовое масло показало наибольшее падение – минус 26,8%.

Подсолнечное масло в большинстве своем поставляется в страны Европейского Союза и Азии. Среди самых крупных покупателей украинского подсолнечного масла в ноябре были Испания, Нидерланды, Италия и Индия. Страны Африки не являются основным рынком сбыта, большинство стран закупают лишь незначительные объемы.

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысячи тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).