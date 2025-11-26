22:09  26 ноября
В Херсоне россияне убили женщину с ребенком
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +20
В Киевской области женщина зарезала своего мужа из-за пророссийских взглядов
26 ноября 2025, 22:25

Молоко и масло дешевеют: украинцы могут сэкономить до 35% к Новому году

26 ноября 2025, 22:25
Иллюстративное фото: из открытых источников
Цены на жирные молочные продукты в Украине продолжат снижаться и могут упасть на 30-35% уже к Новому году

Об этом в эфире Украинской Службы Информации заявила заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас, передает RegioNews.

Основной причиной удешевления эксперт назвала падение стоимости молочной продукции на европейском рынке. С конца лета цены на масло в мире снизились более чем на 30%. Если в прошлом году украинские экспортеры продавали масло в ЕС по 7 евро за килограмм, то сейчас его стоимость не превышает 4,5 евро.

По словам Жупинас, украинские переработчики переориентируются на внутренний рынок, поэтому снижение цен заметно уже в магазинах. Падение будет продолжаться и дальше, преимущественно в виде акций и специальных предложений.

Это удешевление также повлияло на закупочные цены на сырое молоко. В середине ноября молоко класса "экстра", отвечающее европейским стандартам, подешевело на 17%. В таких условиях некоторые производители работают в себестоимость, а некоторые – даже в убыток.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются , но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
