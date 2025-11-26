Молоко и масло дешевеют: украинцы могут сэкономить до 35% к Новому году

Иллюстративное фото: из открытых источников

Цены на жирные молочные продукты в Украине продолжат снижаться и могут упасть на 30-35% уже к Новому году

Об этом в эфире Украинской Службы Информации заявила заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас, передает RegioNews.

Основной причиной удешевления эксперт назвала падение стоимости молочной продукции на европейском рынке. С конца лета цены на масло в мире снизились более чем на 30%. Если в прошлом году украинские экспортеры продавали масло в ЕС по 7 евро за килограмм, то сейчас его стоимость не превышает 4,5 евро.

По словам Жупинас, украинские переработчики переориентируются на внутренний рынок, поэтому снижение цен заметно уже в магазинах. Падение будет продолжаться и дальше, преимущественно в виде акций и специальных предложений.

Это удешевление также повлияло на закупочные цены на сырое молоко. В середине ноября молоко класса "экстра", отвечающее европейским стандартам, подешевело на 17%. В таких условиях некоторые производители работают в себестоимость, а некоторые – даже в убыток.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются , но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.