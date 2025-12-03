07:34  04 декабря
Взрыв в гаражном кооперативе Харькова: двое погибших, трое пострадавших
20:50  03 декабря
В Харькове полиция ищет мужчину, который нападает на женщин
20:25  03 декабря
В Кривом Роге девушка попала под колеса из-за блекаута
03 декабря 2025, 22:15

Украина экспортировала более 100 тысяч тонн сахара

03 декабря 2025, 22:15
Иллюстративное фото
За первые три месяца 2025/26 маркетингового года Украина уже экспортировала более 100 тысяч тонн сахара. Стало известно, какие страны среди лидеров

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

За сентябрь-ноябрь 2025 года Украина экспортировала 116,1 тысяч тонн сахара. Основными покупателями украинского продукта стали страны Ближнего Востока и Западные Балканы. В частности, Ливан – 37% экспортируемого объема, Сирия – 18%, Северная Македония – 8%, Босния и Герцеговина – 7% и ОАЭ – 7%.

95% было отправлено на рынок Европейского союза.

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысяч тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).

01 декабря 2025
07 августа 2025
