Експорт української олії: Польща виявилась найбільшим покупцем

Фото з відкритих джерел

У країнах Європейського Союзу та Азії зберігається попит на українську олію. Стало відомо, який був експорт за минулий місяць

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Зазначається, що 50% реалізованої олії було експортовано до ЄС та 43,6% – закупили країни Азії. Найбільший попит минулого місяця на українську олію був з боку Нідерландів, Іспанії та Польщі. При цьому основний експорт соєвої олії прийшовся на Польський ринок.

Експорт соєвої олії зменшився на 17,1% – до 39,8 тисячі тонн. При цьому експорт соняшникової олії, навпаки, зріс на 10,6% і становив 409,3 тисячі тонн Ріпакова олія показала найбільше падіння – мінус 26,8%.

Соняшникова олія здебільшого постачається в країни Європейського Союзу та Азії. Серед найбільших покупців української соняшникової олії у листопаді були Іспанія, Нідерланди, Італія та Індія. Країни Африки не є основним ринком збуту, більшість країн закуповують лише незначні об’єми.

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).