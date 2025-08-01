Иллюстративное фото

Украина экспортировала на 0,5% мяса больше, чем в прошлом году. Речь идет более чем за 500 миллионов долларов

Об этом сообщает АгроБизнес, передает RegioNews.

В течение первого полугодия 2025 года Украина экспортировала 226,8 тысячи тонн мяча и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с этим же периодом в прошлом году.

Экспорт за январь-июнь составил 537 миллионов долларов. Это на 15,9% больше, чем в прошлом году. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).

Напомним, в Украине снизился урожай пшеницы. Эксперты предполагают, что в результате в этом году хлеб в Украине может подорожать на 25%.