В Виннице загорелся генератор возле магазина
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
20 ноября 2025, 23:00

Импорт растет: что происходит на украинском рынке сливочного масла

20 ноября 2025, 23:00
Иллюстративное фото
На украинском рынке сливочного масла цены и дальше падают. Аналитики связывают это, в частности, с риском роста импорта

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

По словам экспертов, экспортировать излишки сливочного масла становится все сложнее. В частности, потому что в Европейском Союзе приходится снижать цену. В Молдове из-за притока масла из ЕС также падает спрос.

Для Средней Азии и Кавказа перспективы также становятся хуже. В частности, потому, что Беларусь разрешила продажу масла на дальние рынки по заниженной цене, но товар частично оседает в странах СНГ транзитом. Продажа украинской продукции в таких условиях становится проблематичной.

В октябре Украина экспортировала за границу на 6% меньше сливочного масла, чем в тот же период прошлого года. При этом это были поставки по старым контрактам с более выгодными ценами.

По словам экспертов, дополнительное давление создает снижение украинских пошлин: ввозная пошлина на европейское масло сократили до 5,3%, а на британское она вообще отменена. Так что в ближайшие месяцы украинские производители прогнозируют дальнейший рост импорта.

Напомним, ранее сообщалось, что закупочная стоимость молока в Украине упала ниже 17%. Это связано с превышением предложения над спросом, а также с проблемами с экспортом.

