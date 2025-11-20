Импорт растет: что происходит на украинском рынке сливочного масла

Иллюстративное фото

На украинском рынке сливочного масла цены и дальше падают. Аналитики связывают это, в частности, с риском роста импорта

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

По словам экспертов, экспортировать излишки сливочного масла становится все сложнее. В частности, потому что в Европейском Союзе приходится снижать цену. В Молдове из-за притока масла из ЕС также падает спрос.

Для Средней Азии и Кавказа перспективы также становятся хуже. В частности, потому, что Беларусь разрешила продажу масла на дальние рынки по заниженной цене, но товар частично оседает в странах СНГ транзитом. Продажа украинской продукции в таких условиях становится проблематичной.

В октябре Украина экспортировала за границу на 6% меньше сливочного масла, чем в тот же период прошлого года. При этом это были поставки по старым контрактам с более выгодными ценами.

По словам экспертов, дополнительное давление создает снижение украинских пошлин: ввозная пошлина на европейское масло сократили до 5,3%, а на британское она вообще отменена. Так что в ближайшие месяцы украинские производители прогнозируют дальнейший рост импорта.

Напомним, ранее сообщалось, что закупочная стоимость молока в Украине упала ниже 17%. Это связано с превышением предложения над спросом, а также с проблемами с экспортом.