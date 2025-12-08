22:03  08 декабря
19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
19:28  08 декабря
На Закарпатье задержали иностранца: он направлялся в Украину по железнодорожному пути
08 декабря 2025, 23:50

Разминирование в Украине: фермерам вернули более 10 тысяч гектаров земель

08 декабря 2025, 23:50
Фото из открытых источников
В областях, подвергшихся влиянию войны, собрали урожай даже больше, чем в прошлом году. При этом уже более 10 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения были разминированы.

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По словам Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева, в перспективе расширения программы разминирования на домохозяйства (и участки Зеленого банка) позволит увеличить темпы разминирования агроугодий.

"На конец года выйдем на показатели 2024 года, несмотря на то, что прогноз на этот год был не очень благоприятный. И, что важно, часть урожая фермеры собрали на уже разминированных территориях. А в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, которые испытали влияние войны, собран урожай даже больше, чем в прошлом году", -.

Напомним, ранее сообщалось, что мясо свинины в Украине дорожает. За последние три месяца цена выросла так, что цены не опускались ниже 250 гривен за килограмм. Аналитики отметили, что в прошлом году стоимость была ниже из-за предложения.

08 декабря 2025, 11:38
04 декабря 2025, 20:30
02 декабря 2025, 23:50
04 декабря 2025
01 декабря 2025
21 ноября 2025
11 ноября 2025
