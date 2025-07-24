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Аналитики объяснили, почему в Украине растут цены на свинину. При этом это сейчас единственный вид дорожающего мяса

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

В Украине продолжает дорожать свинина. За последние три месяца цена выросла так, что цены не опускались ниже 250 гривен за килограмм. Аналитики отметили, что в прошлом году стоимость была ниже из-за предложения.

"Прошлым летом цены закупки живца свиней убойных кондиций снизились до уровня, который предварительно фиксировали еще в 2022 - в течение лета среднерыночная отметка колебалась в пределах 52 - 60 гривен за килограмм. Однако в первой половине этого лета показатель колебался в пределах 92,5 – 93,5 гривны за килограмм, а с середины сезона демонстрирует дальнейший рост", – говорят эксперты.

Аналитики также объясняют, что в Украине сокращается поголовье свиней из-за военных, экономических и других факторов. В частности, влияет снижение закупочных цен на фоне повышения затрат, в том числе на корма, и распространение АЧС. Сейчас свинина является единственным дорожающим мясом.

"В конце первого полугодия цена охлажденной курятины была почти на 30% дороже года назад, а куриное филе сейчас сопоставимо по цене с отдельными охлажденными полуфабрикатами из свинины – с лопаткой, бедром, грудинкой, гуляшем и тому подобное", - говорят эксперты.

Напомним, в Украине подорожала речная рыба. Аналитики объяснили, что после подрыва Каховской ГЭС и падения уровня водохранилища вылов щуки и толстолобика в Украине резко упал.