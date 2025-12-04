16:35  04 декабря
В Украине увеличился урожай картофеля

04 декабря 2025, 20:30
В Украине в сезоне-2025 площади под картофелем выросли на 25%, если сравнивать с прошлым годом. Таким образом, урожай увеличился на 50%.

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Директор Института картофелеводства Николай Фурдыга пояснил, что если средняя отпускная по хозяйствам цена составляет 8 гривен за килограмм, в прошлом году стоимость была 20 гривен по килорам. Это говорит о том, что продукции стало примерно на 20% больше. Благодаря погодным условиям урожай вырос на 25%.

При этом специалист объяснил, что на самом деле Украина не нуждается в так много картофеля. В Украине с начала войны наблюдается тенденция сокращения выращивания картофеля в домохозяйствах и расширения производственных площадей под культурой в фермерских хозяйствах и даже в агрохолдингах. Подобную тенденцию эксперт объясняет тем, что люди уезжают за границу или уходят на фронт.

"Например, в Винницкой, Житомирской есть села, где домохозяйства сажали раньше по 30 га картофеля, и сейчас если сажают 2 га, то это еще хорошо", - говорит эксперт.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.

